Крым на Донбасс менять не будем, - Геращенко Вице-спикер Рады прокомментировала заявление Надежды Савченко.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что оккупированный Крым на Донбасс Украина менять не будет.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление депутата Надежды Савченко.

Ранее Савченко заявила, что "вернуть Донбасс можно будет только, сдав оккупированный Крым".

"Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина - это и Львов, и Киев, но и Крым, и Донецк, и Луганск. Нельзя относиться к территории Украины как к своему избирательный округу - где поддерживают, за тех и боремся, где не воспринимают, тех вычеркиваем", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что "ни одна политическая сила, ни один депутат, который пытается навязать дискуссию сдачи территории, не собьет с пути восстановления единой и соборной Украины".

Кроме того, в ходе заседания парламента председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что считает заявление Савченко "предательским отношением к Украине и крымским татарам" и призвал президента Петра Порошенко собрать комиссию по этому вопросу.

"Утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, четкой позиции государства. Я говорил по телефону с Надеждой и надеюсь, что она уточнит позицию. Никаких уступок агрессору! С этой трибуны хочу призвать президента Украины срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова, по его возвращению и контролю", - сказал Чубаров.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия оккупировала Крым "из-за Яроша".

Россия аннексировала Крым весной 2014 года после того, как в регионе прошел незаконный референдум о самоопределении. Согласно официальным данным, за вхождение Крыма в состав России в республике проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе - 95,6%. При этом впоследствии совет по правам человека при Путине признал, что явка и результаты референдума в Крыму сильно завышены.