В Concorde Capital прокомментировали письмо Бахматюка о давлении НБУ (обновлено) Александр Паращий считает, что Ukrlandfarming обращает внимание иностранцев на конфликт с НБУ.

Александр Паращий Фото: dni.com.ua

Открытое письмо собственника агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка, который обратился за поддержкой к первым лицам государства - премьер-министру Владимиру Гройсману и президенту Петру Порошенко - с жалобами на давление со стороны НБУ, на самом деле может быть направлено на иностранных кредиторов компании, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Об этом он заявил в комментарии на сайте инвесткомпании.

"Это свидительствует о том, что следует ожидать некоторых подвижек в реструктуризации долгов Ukrlandfarming и Avangardco, которые выглядят для обеих компаний, независимо от кампании Гонтаревой против Бахматюка", - говорит аналитик.Александр Паращий отмечает, что хотя атаки со стороны НБУ "иногда выглядили достаточно грязными", это вряд ли отразится на репутации Бахматюка, которая не была безупречной. Паращий замечает, что "суды и правоохранительные органы часто принимали решения в пользу Бахматюка в различных судебных процессах, которые сопровождали банкротства его банков", поэтому давление со стороны НБУ пока не имело влияния на финансовое состояние агрохолдинга Ukrlandfarming.

Напомним, председатель совета директоров крупнейшего в Украине агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк обратился к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой Национального банка Валерией Гонтаревой. Он заявил, что в течение 2,5 лет его компания подвергается рейдерским, информационным и юридическим атакам, а также финансовому давлению со стороны НБУ. В частности, глава Нацбанка использует служебное положение и распространяет ложную информацию об акционерах холдинга, что делает невозможным его работу, наносит ущерб компании, в которой трудятся 37 тыс. человек, и угрожает экономической стабильности страны. Бахматюк заявил, что в 2014 году Нацбанк спровоцировал банкротство обоих аффилированных с Ukrlandfarming банков («Финансовая инициатива» и VAB Банк).

«Дисконтировав ОВГЗ на 2 млрд гривен, НБУ спровоцировал непоправимую «дыру» в балансе, которая не была обоснована рыночными условиями. Это фактически стало формальным основанием для введения временной администрации», - отмечает бизнесмен. По информации Бахматюка, часть этих ОВГЗ были перепроданы компании ICU, совладельцем которой ранее была Гонтарева. «Можно со всей уверенностью сказать, что на введении временной администрации фактически заработали партнеры Гонтаревой», - заявил Бахматюк.