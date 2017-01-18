Не может быть и речи о смягчении или отмене санкций против РФ, - посол Германии "Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку".

Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Украине Эрнстом Райхелем.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и методы гибридной войны, которую Российская Федерация ведет против нашей страны и стран Европы. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению геополитической ситуации, сложившейся в результате агрессивных действий РФ", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО подчеркнул, что проблема восстановления оборонного потенциала является для Украины приоритетной.

"Мы много уже сделали в этом направлении, но этот вопрос мог бы решаться гораздо быстрее, если бы не было блокирования военно-технического сотрудничества с нашими партнерами", - подчеркнул Турчинов.

Говоря о единстве стран ЕС в вопросе санкций против страны-агрессора, Райхель отметил, что позиция Германии заключается в поддержке антироссийских санкций.

"Не может быть и речи о смягчении или отмене санкций, поскольку РФ не соблюдается Минских договоренностей. Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку", - заявил посол Германии.

Фото: rnbo.gov.ua

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