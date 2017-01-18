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Россия согласна на вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе стрелковым оружием

При этом Лавров назвал идею полицейской миссии противоречащей Минским соглашениям.

Россия согласна на вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе стрелковым оружием
Фото: mid.ru

Россия согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", - сказал Лавров в ходе совместной с председателем ОБСЕ Себастьяном Курцом, передает "Интерфакс".

При этом министр отверг продвигаемую Украиной идею о вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

"Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели ввиду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям", - подчеркнул Лавров.

По версии Лаврова, в минских соглашениях предусмотрено, что Украина должна наделить отдельные районы Донбасса правом иметь силы правопорядка.

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", - заявил он.

Напомним, осенью прошлого года Украина попросила ОБСЕ разместить вооруженные посты на границе с РФ. После этого боевики пригрозили Украине "полномасштабной войной, в которую будут втянуты страны Запада". Однако российский президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением Украины разместить полицейскую миссию, но только на линии разграничения, а не на границе Украины с РФ.

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Тэги: Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, боевые действия на востоке Украины

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