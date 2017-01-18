20 полицейских понесли дисциплинарное наказание из-за перестрелки в Княжичах Служебное расследование завершено.

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Нацполиция привлекла к дисциплинарной ответственности 20 полицейских в связи с событиями в Княжичах, когда погибли пятеро правоохранителей в перестрелке друг с другом.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

"Приказ уже есть. Служебное расследование завершено, вывод уже также есть... Это более 20 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности", - сказал он.

Вакуленко отметил, что степень наказания у них разная, в зависимости от дисциплинарного проступка каждого из них.

Напомним, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 6 декабря сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию в Княжичах, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Луценко, команда направить КОРД была неправильной.