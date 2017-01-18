Гройсман выступил в поддержку Супрун Премьер посоветовал главе Минздрава пообщаться со своими противниками.

Ульяна Супрун Фото: kmu.gov.ua

Премьер Владимир Гройсман поддержал исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, против которой в последние недели развернули информационную кампанию.

"Нова команда Министерства здравоохранения во главе с исполняющей обязанности министра Ульяной Супрун как раз и есть командой, которая является абсолютно не коррумпированной. И это всем нам дает шанс вывести систему из того состояния, в котором она традиционно находится", - сказал Гройсман на заседании правительства.

Он отметил, что введение в 2015 году прошлым правительством системы международных закупок было абсолютно оправданным и не коррумпированным шагом.

Гройсман заявил, что не позволит вернуть старые коррупционные схемы в систему здравоохранения.

"Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения. Но понимаю, что многие, кто критикует наши действия, возможно, имеют и добрые намерения. Поэтому и я бы просил Минздрав скоммуницировать с этими людьми, выслушать, понять в чем проблема, если эти проблемы есть, или на уровне министерства, или уровне правительства", - сказал премьер.

Напомним, в январе против Супрун началась информкампания, главным спикером которой выступил директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров.

Накануне депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали проект постановления о признании неудовлетворительной работы Супрун.