Бывший IT-директор ПриватБанка стал советником мэра Днепра Дмитрий Дубилет сконцентрируется на развитии iGov.

Дмитрий Дубилет Фото: business.ua

Бывший директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет принял предложение мэра Днепра Бориса Филатова стать его советником. На этой должности он намерен развивать волонтерский проект iGov по переводу в электронный вид государственных услуг.

Как сообщил Дмитрий Дубилет в фейсбуке, во вторник он провел встречу с Филатовым и его советником Яникой Мерило, чтобы согласовать развитие iGov в Днепре и по стране в целом.

"Мэр предложил мне стать своим советником, я с удовольствием согласился. Также напомню, что последние два года я являюсь советником руководителя нашей ОГА", - отметил Дубилет.

По его словам, проект iGov будут развивать по отношению в самым массовым услугам.

Напомним, Дмитрий Дубилет - сын бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.