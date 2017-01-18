Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Эффект Трампа
Эффект Трампа
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Зайцеве. Наполовину українське
Зайцеве. Наполовину українське
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
ГлавнаяПолитика

Бывший IT-директор ПриватБанка стал советником мэра Днепра

Дмитрий Дубилет сконцентрируется на развитии iGov.

Бывший IT-директор ПриватБанка стал советником мэра Днепра
Дмитрий Дубилет
Фото: business.ua

Бывший директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет принял предложение мэра Днепра Бориса Филатова стать его советником. На этой должности он намерен развивать волонтерский проект iGov по переводу в электронный вид государственных услуг.

Как сообщил Дмитрий Дубилет в фейсбуке, во вторник он провел встречу с Филатовым и его советником Яникой Мерило, чтобы согласовать развитие iGov в Днепре и по стране в целом.

"Мэр предложил мне стать своим советником, я с удовольствием согласился. Также напомню, что последние два года я являюсь советником руководителя нашей ОГА", - отметил Дубилет.

По его словам, проект iGov будут развивать по отношению в самым массовым услугам.

Напомним, Дмитрий Дубилет - сын бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Новости по теме:

Тэги: Днепр (город), Приватбанк, Борис Филатов, политик

Читайте в разделе