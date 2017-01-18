Бывший IT-директор ПриватБанка стал советником мэра Днепра
Дмитрий Дубилет сконцентрируется на развитии iGov.
Бывший директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет принял предложение мэра Днепра Бориса Филатова стать его советником. На этой должности он намерен развивать волонтерский проект iGov по переводу в электронный вид государственных услуг.
Как сообщил Дмитрий Дубилет в фейсбуке, во вторник он провел встречу с Филатовым и его советником Яникой Мерило, чтобы согласовать развитие iGov в Днепре и по стране в целом.
"Мэр предложил мне стать своим советником, я с удовольствием согласился. Также напомню, что последние два года я являюсь советником руководителя нашей ОГА", - отметил Дубилет.
По его словам, проект iGov будут развивать по отношению в самым массовым услугам.
Напомним, Дмитрий Дубилет - сын бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.