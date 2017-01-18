Украинская зерновая ассоциация призывает Гройсмана защитить Ukrlandfarming от Гонтаревой Нацбанк должен заниматься курсовой политикой, а не хозяйственными спорами, считает глава УЗА.

Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко Фото: agropolit.com

Премьер-министр Владимир Гройсман должен вмешаться и защитить крупнейший национальный агрохолдинг Ukrlandfarming от действий главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил глава «Украинской зерновой ассоциации» Владимир Клименко. По словам Клименко, вызывает недоумение «пристальное внимание» руководства НБУ к обычному хозяйственному спору, который продолжается в судах несколько лет.

«Я не думаю, что президент и премьер могут вмешаться в судебный спор и там использовать какие-то рычаги. Но в связи с тем, что у Олега Бахматюка (собственник Ukrlandfarming) работает очень много людей и он развивал бизнес за счет иностранных инвестиций, глава правительства должен в эту ситуацию вмешаться, поскольку мы говорим об инвестициях в страну и необходимости создавать рабочие места. Возникла ситуация, при которой Национальный банк, который должен заниматься курсовой политикой гривны и т.п., уделяет столько времени Бахматюку и такому чисто хозяйственному спору. Когда гривня в три раза падает, эти усилия Национального банка в споре с Бахматюком, как минимум, кажутся странными. При этом, что усилия НБУ, когда обвалили гривну, были незаметны», - отметил Владимир Клименко.

По его мнению, Нацбанк и Ukrlandfarming давно должны были прийти к компромиссному решению, которое разрешит конфликт. Клименко отмечает, что реструктуризация задолженности собственников агрохолдинга, позитивно скажется не только на развитии предприятия, но и аграрной отрасли в целом.

«Я не думаю, что вопрос Национального банка и Бахматюка должен был зайти так далеко. Национальный банк и Бахматюк должны были найти какое-то мировое решение. Потому что грустно наблюдать, как НБУ, который должен заниматься совершенно другим, вдруг схлестнулся с одной из крупнейших аграрных компаний», - подчеркнул Владимир Клименко.

Как сообщалось, собственник агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк обратился к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой. Бизнесмен сообщил, что более 2,5 лет его компания подвергается рейдерским, информационным и юридическим атакам, а также финансовому давлению со стороны НБУ. В частности, Гонтарева, используя служебное положение, распространяет ложную информацию об акционерах холдинга, что делает невозможным его работу. Это наносит ущерб компании, в которой работает 37 тыс. человек, и угрожает экономической стабильности страны.

По словам Бахматюка, в 2014 году Нацбанк спровоцировал создание «дыры» в балансе аффилированных с Ukrlandfarming банков – «Финансовой инициативы» и ВиЭйБи, затем признав их неплатежеспособными. Незаконность действий НБУ была подтверждена судами трех инстанций.

В ходе встреч с представителями правительства и администрации президента руководство Ukrlandfarming предложило план реструктуризации задолженности холдинга без любых дисконтов с усилением залога и с понятными экономическими сроками. Однако руководство Нацбанка не согласилось с предложением и распространило на своем сайте и в СМИ недостоверную информацию о задолженности Бахматюка перед государством на сумму более 38 млрд грн.