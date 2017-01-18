ЕС призвал Раду принять три закона о децентрализации В Европе обеспокоены проволочками с реформой.

Представительство Евросоюза в Украине призвало Верховную Раду принять на заседании в четверг, 19 января, три законопроекта по децентрализации (№4772, №5520, №2489).

"Эти законы являются необходимыми для дополнения и улучшения действующего законодательства. Они также служат предпосылкой успешного продолжения реформы децентрализации, которая, в свою очередь, является важной для дальнейшего социального и экономического развития Украины", - сказано в сообщении посольства ЕС.

Отмечается, что принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров, в числе которых и ЕС , поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом.

Представительство ЕС в Украине призывает депутатов принять эти законопроекты без всяких правок, "поскольку проволочки могут затормозить процесс осуществления реформ".

Законопроект №2489 о службе в органах местного самоуправления принят в первом чтении. Он призван обеспечить равный доступ к службе в органах местного самоуправления (ОМС), повысить престижность службы в ОМС, мотивацию местных служащих к развитию общин и собственного развития.

Законопроект №4772 относительно добровольного присоединения территориальных общин также прошел первое чтение. Главной целью этого документа является урегулирование порядка добровольного присоединения к уже образованным объединенным территориальным общинам.

Законопроект №4772 первое чтение не прошел. Он регулирует особенности добровольного объединения территориальных общин, расположенных на территориях сопредельных районов. Ожидается, что с его принятием Центральная избирательная комиссия назначит первые местные выборов в ряде таких объединенных общин, которые ждут этого уже больше года.