Подозреваемые в убийствах на Майдане "беркутовцы" получили российское гражданство Десятерым предоставлено гражданство РФ, еще двум - вид на жительство в статусе беженцев.

Экс-командир спецроты киевского "Беркута" Дмитрий Садовник. Фото: Униан

Двенадцать экс-бойцов киевского спецподразделения "Беркут", которые подозреваются в расстреле активистов Евромайдана, проживают на территории России. Десять из них получили российское гражданство, еще двум предоставили вид на жительство в статусе беженцев, сообщает Громадське.

Об этом на судебном заседании по делу Майдана заявил прокурор Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Роман Псюк.

"Есть официальный ответ от Генеральной прокуратуры РФ. По состоянию на данный момент, 10 экс-бойцов спецроты "Беркут" получили российское гражданство. Еще два человека скрываются на территории РФ", - сказал он.

Сообщается, что Дмитрию Садовнику предоставили гражданство РФ 4 декабря 2014 года, Алексею Цвигуну - 24 июня 2014 года (в Тульской области), Назару Зарицкому - 27 апреля 2015 года (в Тверской области), Роману Панченко - 20 января 2015 года (в Тамбовской области), Юрию Кравцу - 20 января 2015 года (в Тамбовской области), Олегу Кишканю - 29 апреля 2016 года (в Волгоградской области), Евгению Проноге - 22 апреля 2015 года (в Тверской области), Игорю Владыке - 20 января 2015 года (в Тамбовской области), Сергею Девятому - 19 сентября 2014 года (в Тульской области), Ивану Макарцу - 4 июня 2014 года.

Владимиру Трепачеву и Петру Псареву предоставили временный приют "беженца" на территории РФ.

Экс-командир спецроты киевского "Беркута" Дмитрий Садовник, сбежавший из-под домашнего ареста в сентябре 2014 года, получил российское гражданство уже через два месяца после побега.

Ранее военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в августе 2014 года правоохранители планировали задержание 20 "беркутовцев", подозреваемых в расстреле участников Революции Достоинства, однако накануне операции они покинули территорию страны. По его словам, "беркутовцы" или получили команду, или были предупреждены.

Напомним, 17 января суд продлил арест экс-беркутовцам, обвиняемым в расстреле активистов Майдана. Зинченко, Аброськин, Маринченко, Тамтура и Янишевский останутся под стражей до 17 марта.