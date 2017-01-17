Суд продлил арест экс-беркутовцам, обвиняемых в расстреле активистов Майдана Зинченко, Аброськин, Маринченко, Тамтура и Янишевский останутся под стражей до 17 марта.

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Святошинский райсуд Киева продлил арест пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в Киеве в феврале 2014 года.

Экс-беркутовцы Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский останутся под стражей до 17 марта, сообщает Радио Свобода.

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают собственной вины ни по одному из пунктов

Всего, по данным ГПУ, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

В феврале прошлого года суд объединил уголовные производства в отношении бывших работников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Євромайдана, с делом в отношении Зинченко и Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. По данным МВД, 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.

Напомним, в мае 2016 года суд начал рассмотрение по сути дела против бывших "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, которых обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.