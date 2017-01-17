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Скайп-конференцию по вопросу освобождения заложников перенесли

Сттроны согласовали переговоры на следующей неделе.

Скайп-конференцию по вопросу освобождения заложников перенесли
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Запланированная на среду скайп-конференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, посвященная вопросам разблокирования процесса освобождения заложников, перенесена на следующую неделю.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Интерфакс-Украина.

"По взаимной договоренности, видеоконференция гуманитарной подгруппы перенесена на следующую неделю", - сказала Олифер.

Накануне по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске сообщалось, что в среду, 18 января, должна состояться скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников.

Напомним, в 2016 году из плена удалось освободить лишь 16 человек.

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Тэги: заложники, пленные, переговоры в Минске

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