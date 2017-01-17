Скайп-конференцию по вопросу освобождения заложников перенесли
Сттроны согласовали переговоры на следующей неделе.
Запланированная на среду скайп-конференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, посвященная вопросам разблокирования процесса освобождения заложников, перенесена на следующую неделю.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Интерфакс-Украина.
"По взаимной договоренности, видеоконференция гуманитарной подгруппы перенесена на следующую неделю", - сказала Олифер.
Накануне по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске сообщалось, что в среду, 18 января, должна состояться скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников.
Напомним, в 2016 году из плена удалось освободить лишь 16 человек.