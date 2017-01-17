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Билецкий обвинил командование НГУ в получении 21% отката с каждой закупки

"Это конкретная такса верхушки Нацгвардии", - заявил нардеп.

Билецкий обвинил командование НГУ в получении 21% отката с каждой закупки
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады, куратор полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий передал Главному военному прокурору Анатолию Матиосу первую часть доказательств коррупции в руководстве НГУ.

Об этом сообщается на сайте его партии "Национальный корпус".

В частности, Билецкий обвинил командование в получении 21% отката с каждой закупки.

"21% отката в любой части на любой закупке - минимальный процент отката в любой части Нацгвардии. В некоторых частях этот процент доходит почти до 30%. Если бы это было в одной-двух частях - вопросов бы не было. Но это касается абсолютно разных частей, одинаковый процент подсказывает нам, что это конкретная такса верхушки Национальной гвардии", - заявил нардеп.

Напомним, ранее нардеп Билецкий заявил о коррупции в Нацгвардии, а ее руководство назвал "угрозой обороноспособности Украины". 

В своем заявлении Билецкий назвал имена чиновников, которых он считает сепаратистами. Он также заявил, что знает офицеров, которые ездят на оккупированную территорию и свободно возвращаются оттуда.

После этого Нацгвардия обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой проверить изложенные факты.

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Тэги: коррупция, Национальная гвардия, военная прокуратура, Анатолий Матиос, Андрей Билецкий

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