Билецкий обвинил командование НГУ в получении 21% отката с каждой закупки
"Это конкретная такса верхушки Нацгвардии", - заявил нардеп.
Депутат Верховной Рады, куратор полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий передал Главному военному прокурору Анатолию Матиосу первую часть доказательств коррупции в руководстве НГУ.
Об этом сообщается на сайте его партии "Национальный корпус".
В частности, Билецкий обвинил командование в получении 21% отката с каждой закупки.
"21% отката в любой части на любой закупке - минимальный процент отката в любой части Нацгвардии. В некоторых частях этот процент доходит почти до 30%. Если бы это было в одной-двух частях - вопросов бы не было. Но это касается абсолютно разных частей, одинаковый процент подсказывает нам, что это конкретная такса верхушки Национальной гвардии", - заявил нардеп.
Напомним, ранее нардеп Билецкий заявил о коррупции в Нацгвардии, а ее руководство назвал "угрозой обороноспособности Украины".
В своем заявлении Билецкий назвал имена чиновников, которых он считает сепаратистами. Он также заявил, что знает офицеров, которые ездят на оккупированную территорию и свободно возвращаются оттуда.
После этого Нацгвардия обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой проверить изложенные факты.