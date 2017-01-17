Мэру Перемышля на 5 лет запретили въезд в Украину Роберт Хома ехал во Львов по приглашению генерального консула Польши.

Роберт Хома Фото: Zycie Podkarpackie

Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме на пять лет запретили въезд в Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Перемышле, передает ZAXID.NET.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, пограничники выполнили предписание "одного из правоохранительных органов Украины".

Как сообщила польская газета "Zycie Podkarpackie", 17 января Хому не впустили на территорию Украины. Мэр Перемышля ехал во Львов по приглашению генерального консула Польши.

"После 30 минут ожидания меня завернули с границы и сообщили, что я не могу въехать в Украину. Так решила Служба безопасности Украины в письме, изданном 29 декабря прошлого года", - заявил Хома.

Причины запрета въезда для мэра приграничного с Украиной польского города пока неизвестны. Сам Хома также отказался высказывать предположения.

"Не знаю причин, не знаю поводов и не буду пока это комментировать до выяснения причин запрета", - сказал он.

Напомним, в Перемышле 10 декабря состоялся "Марш орлят перемишльских и львовских". Когда колонна проходила мимо "Украинского народного дома", один из участников акции закричал "Смерть украинцам!" на польском языке. Над акцией взял патронат мэр Роберт Хома.