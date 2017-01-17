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Молдова не будет признавать аннексию Крыма, - Додон

"Никто в Молдове сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским".

Молдова не будет признавать аннексию Крыма, - Додон
Фото: EPA/UPG

Президент Молдовы Игорь Додон не собирается признавать законной аннексию Крыма Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, никто в Молдове сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским из-за необходимости выстраивания дружеских отношений с Украиной и решения проблемы Приднестровья.

"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - сказал Додон.

Напомним, ранее Додон заявил, что, в случае победы на следующих парламентских выборах Партии социалистов, он готов аннулировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Во время своих предвыборных выступлений Додон называл Крым российским.

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Тэги: Крым, Молдова, Игорь Додон

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