Прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину ООН подтвердила госизмену беглого президента.

Виктор Янукович Фото: http://ren.tv

Военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Виктора Януковича с просьбой ввести в Украину российские войска.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

"Главная военная прокуратура получила от постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал Луценко.

Он подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами.

"Следствием получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - добавил Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева сообщил, что Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РФ, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии, как отметил Луценко, это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.