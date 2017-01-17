Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Зайцеве. Наполовину українське. Наполовину мирне
Зайцеве. Наполовину українське. Наполовину мирне
Эффект Трампа
Эффект Трампа
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
ГлавнаяПолитика

Прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

ООН подтвердила госизмену беглого президента.

Прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину
Виктор Янукович
Фото: http://ren.tv

Военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Виктора Януковича с просьбой ввести в Украину российские войска.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

"Главная военная прокуратура получила от постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал Луценко.

Он подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами.

"Следствием получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - добавил Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева сообщил, что Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РФ, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии, как отметил Луценко, это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Новости по теме:

Тэги: Виктор Янукович, ООН, госизмена, Юрий Луценко

Читайте в разделе