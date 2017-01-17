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Порошенко и Трамп договорились о встрече

"Я был одним, кто позвонили Трампу после выборов. Мы договорились о встрече".

Порошенко и Трамп договорились о встрече
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и избранный президент США Дональд Трамп договорились о встрече.

Об этом Порошенко рассказал в интервью Bloomberg, сообщает один из аккаунтов Администрации президенат Украины в твиттере.

"Я был одним из первых мировых лидеров, которые позвонили Трампу после выборов. Мы договорились о встрече", - рассказал Порошенко.

В конце прошлого года заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев говорил, что встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года.

8 ноября 2016 года в США состоялись выборы президента, которые выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он получил поддержку в 30 штатах, тогда как его соперник Хиллари Клинтон - только в 20.

15 ноября 2016 года Порошенко поговорил с Трампом по телефону.

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Тэги: Петр Порошенко, Дональд Трамп

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