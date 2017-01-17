Яценюк: в Украине ожидают от французских властей реакции на заявления Ле Пен о признании Крыма "российским" Франция выступает посредником в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Заявления Марин Ле Пен о признании Крыма "российским" и снятие санкций с России - это абсурдный проявление международного зазеркалье, куда впервые со времени Второй мировой войны может вернуться Европа", - написал лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк на свой странице в «Фейсбук».

"Кандидат на должность Президента Французской Республики претендует на то, чтобы заботиться о величии своей страны ине осознает, что делает оценки, которые нарушают международное право и представляют угрозу для самой Франции, ибо противоречат цивилизованным принципам мироустройства", - отметил Арсений Яценюк.

"В подходах, которые подрывают единство и устойчивость Европы, хорошо чувствуется почерк Кремля", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк подчеркнул, что слова Марин Ле Пен является вызовом для всей Европы: "Франция выступает посредником в мирном урегулировании на востоке Украины. В Украине ожидают от французских властей реакции на неприемлемые заявления госпожи Ле Пен, а также подтверждение политики непризнания аннексии Крыма и восстановления территориальной целостности Украины".

"Адекватная реакция в отношении заявлений Марин Ле Пен необходима от украинской власти", - написал он. "Нет разницы, кто выступает против независимости и территориальной целостности Украины. На каждую такую попытку наше государство и общество дадут немедленный ответ", - подчеркнул Яценюк.