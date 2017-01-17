НФ потребовал от БПП объяснений в связи с предложением Каплина извиниться перед Трампом "Каплин предложил извиниться перед Трампом. Может, и перед Путиным извиниться?"

Фото: nfront.org.ua

Лидер фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак возмутился заявлением депутата от БПП Сергея Каплина о том, что лидеры НФ якобы "втянули Украину в политический конфликт с США".

16 января Каплин написал в фейсбуке, что внес на рассмотрение Рады проект постановления с обращением к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором приносятся извинения за заявления, сделанные представителями "Народного фронта" в прошлом году.

Бурбак с трибуны Верховной Рады потребовал объяснений, является ли предложение Каплина официальной позицией БПП.

"Здесь один депутат из "простых людей" из фракции БПП предложил извиниться перед Трампом за слова, что он пересмотрит позицию США по аннексии Крыма. Хочу спросить его - кстати, жаль, что он не присутствует в зале - это официальная позиция фракции БПП? Может, мы признаем, что Крым был аннексирован справедливо? Может, мы признаем, что надо извиниться перед Ле Пен и Путиным? Надо делать выводы, является ли это официальной позицией", - заявил депутат.

От имени "Народного фронта" депутат призвал всех, кто на самом деле болеет за Украину, прекратить вбрасывать в информационное поле идею сдачи территорий агрессору.

"В этом зале поддержки этим идеям нет и не будет! Тем более, что России не нужны обломки территорий, потому что она стремится получить под контроль всю нашу страну, всю Европу", - добавил он.

"Коллеги, есть только один выбор: становиться сильными. Укреплять нашу армию. Построить суверенное информационно-культурное пространство, свободное от олигархических марионеток и путинских "консерв". Иметь независимую экономику, проводить активную последовательную внешнюю политику. Усиливать антипутинский фронт и расширять санкции против России вплоть до полного прекращения агрессии, - или до коллапса самого агрессора", - отметил Бурбак.

Напомним, во время избирательной кампании избранный президент США Дональд Трамп делал неоднозначные заявления по поводу Крыма. В частности, он говорил, что жители Крыма на референдуме высказались за присоединение к России и это мнение нужно учитывать.