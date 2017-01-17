Судью в Кропивницком задержали на взятке
Условный приговор служитель Фемиды оценил в три тысячи долларов.
Судью Кировоградского районного суда Кировоградской области задержали на взятке.
Операцию провели СБУ и следователи Генпрокуратуры, сообщается на сайте спецслужбы.
Судья через посредника - адвоката требовал три тысячи долларов за вынесение судебного решения с условным сроком наказания по делу о производстве наркотиков для ранее судимого.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.
Судья и адвокат задержаны "на горячем".
Напомним, вступившие в силу 30 сентября изменения в Конституцию сделали возможным задержание судьи в момент или сразу после совершения им тяжкого преступления.
Ранее судьи пользовались иммунитетом, задержать их было нельзя.