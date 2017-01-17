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Судью в Кропивницком задержали на взятке

Условный приговор служитель Фемиды оценил в три тысячи долларов.

Судью в Кропивницком задержали на взятке
Фото: ssu.gov.ua

Судью Кировоградского районного суда Кировоградской области задержали на взятке.

Операцию провели СБУ и следователи Генпрокуратуры, сообщается на сайте спецслужбы.

Судья через посредника - адвоката требовал три тысячи долларов за вынесение судебного решения с условным сроком наказания по делу о производстве наркотиков для ранее судимого.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.

Судья и адвокат задержаны "на горячем".

Напомним, вступившие в силу 30 сентября изменения в Конституцию сделали возможным задержание судьи в момент или сразу после совершения им тяжкого преступления.

Ранее судьи пользовались иммунитетом, задержать их было нельзя.

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Тэги: Кропивницкий (Кировоград), судьи

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