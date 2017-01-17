Суд над экс-беркутовцами могут сделать закрытым Причиной называют действия активистов в ходе заседаний.

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Святошинский районный суд Киева может перейти в закрытый режим рассмотрения дела пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 майдановцев.

Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дьячук.

Он отметил, что из-за действий ряда общественных организаций были сорваны четыре заседания суда, последний раз - 10 января. Тогда в зал заседаний зашла группа активистов и вступила в перепалки с присутствующими. В итоге суд объявил перерыв в заседании.

"Судьи приняли решение сообщить о факте вмешательства в работу суда...Это значит, что мы зафиксировали факт вмешательства", - заявил Дьячук.

Соответствующие заявления направлены в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру.

Дьячук считает требования срывающих заседания активистов немотивированными и направленными на затягивание рассмотрения дела.

Напомним, в мае 2016 года суд начал рассмотрение по сути дела против бывших "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, которых обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.