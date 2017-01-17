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Порошенко поручил принять закон о системе защиты от кибератак

Власти намерены повысить устойчивость объектов критической инфраструктуры.

Порошенко поручил принять закон о системе защиты от кибератак
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О совершенствовании мер обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры".

Об этом сказано в указе Президента №8 от 16 января.

Данным решением от 29 декабря 2016 года СНБО поручил Кабинету Министров в течение двух месяцев разработать и принять концепцию создания государственной системы защиты критической инфраструктуры и план мер по ее реализации.

В течение двух месяцев после принятия концепции должна быть разработана государственная система защиты критической инфраструктуры, а на рассмотрение парламента внесен законопроект "О критической инфраструктуре и ее защите".

В этом законопроекте должны быть предусмотрены: создание государственной системы защиты критической инфраструктуры; определение органа, ответственного за координацию деятельности по защите критической инфраструктуры; основы государственно-частного партнерства и ресурсного обеспечения в сфере защиты критической инфраструктуры; международное сотрудничество в сфере защиты критической инфраструктуры.

Службе безопасности Украины поручено в течение трех месяцев принять меры по совершенствованию контрразведывательного обеспечения и защиты критической инфраструктуры.

Напомним, заседание СНБО 29 декабря было посвящено кибератакам на государственные сайты и объекты критической инфраструктуры Украины.

В декабре из-за хакерских атак несколько районов Киева на пару часов остались без электроэнергии, были выведен в оффлайн ресурс "Укрзализныци" по покупке билетов онлайн, платежи Пенсионного фонда и Госказначейства несколько дней не проводились.

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Тэги: СНБО, хакеры, Петр Порошенко

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