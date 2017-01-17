Генштаб начал сборы резервистов в Харьковской области В учениях будут задействованы более 1000 отслуживших по мобилизации.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва. В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

К сборам привлечены более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины.

Для приема резервистов подготовили полевой лагерь, развернули полевые столовые, бани, заготовили запас угля, дров и топливных брикетов.

После прибытия резервистов направят в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов.

Напомним, сейчас в Украине около 85 тысяч резервистов. Это люди, которые уже отслужили один год по мобилизации, принимали участие в АТО, и теперь их приглашают на военные сборы для поддержания уровня профессиональной подготовки и повышения боевой выучки.

В сентябре Генштаб привлек к сборам более 8000 резервистов.