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Марин Ле Пен снова пообещала признать Крым российским

Полуостров никогда не был украинским, заявила кандидат в президенты Франции.

Марин Ле Пен снова пообещала признать Крым российским
Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен в очередной раз пообещала признать Крым частью России.

Российское издание "Известия" взяло у Ле Пен интервью, в ходе которого спросило, признает ли она Крым частью России в случае победы в президентской гонке.

"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", - сказала Ле Пен.

Напомним, 3 января Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. Это заявление вызвало резкую реакцию в Киеве, Ле Пен пригрозили закрыть въезд на территорию Украины.

В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере €9 млн для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке.

Марин Ле Пен сейчас один из самых рейтинговых кандидатов во Франции. Согласно последним соцопросам, она проходит во второй тур, где встретится, скорее всего, с представителем партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

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Тэги: Россия, Крым, Франция, Марин Ле Пен, выборы президента Франции (2017)

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