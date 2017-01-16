Порошенко встретился с главой ОБСЕ Урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьаном Курцом.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства выразил уверенность, что сегодня, когда Россия грубо нарушает обязательства в рамках Организации, Австрия во время председательства в ОБСЕ будет выходить из позиций необходимости восстановления уважения к верховенству права, в частности принципов Хельсинкского заключительного акта.

Президент приветствовал намерение австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ. Это имеет важное значение для контроля за соблюдением режима прекращения огня и фиксирования фактов поставок российских вооружений и военнослужащих на Донбасс.

Глава государства отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ. В этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатой Немецким председательством работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе.

Президент Украины призвал председателя ОБСЕ реагировать всеми возможными средствами в нарушение Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией, и заложников на Донбассе.

Напомним, 3-4 января Курц посетил с рабочим визитом Донецкую область. По итогам визита он определил первоочередные цели по Украине, главной задачей из которых является установление режима прекращения огня в зоне АТО. Курц сообщил, что Австрия выделила жителям Донбасса 2 млн евро гумпомощи.