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В суде на фото с митинга 26 февраля Чийгоза не обнаружили, - адвокат

Следующее судебное заседание назначено на 17 января.

В суде на фото с митинга 26 февраля Чийгоза не обнаружили, - адвокат
Ахтем Чийгоз

При изучении в Верховном суде Крыма фотографий с митинга 26 февраля 2014 в Симферополе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на них не обнаружили.

Об этом заявил адвокат Чийгоза Николай Полозов, видео выступления которого председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев опубликовал в Facebook.

Согласно информации Полозова, в течение первой половины заседания 16 января суд продолжил изучать доказательства, представленные прокурором, а именно фотографии с митинга 26 февраля 2014 года.

"Исследовано фотографии до 14:24. По состоянию на данный момент никаких массовых беспорядков на фотографиях зафиксировано не было. Также не было изображений Ахтема Чийгоза, что противоречит свидетельству пострадавших свидетелей. Они утверждали, что Чийгоз каким-то образом давал участникам митинга команды и распоряжения, передвигался по коридору, который выстраивали митингующие", - отметил адвокат.

Ранее в понедельник Полозов сообщил, что в суде по "делу Чийгоза" объявили свидетельство "потерпевшего" без его присутствия.

Полозов сообщил, что следующее судебное заседание назначено на 17 января.

Напомним, Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Как заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, "по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках". Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста у здания крымского парламента в Симферополе.

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Тэги: Крым, Меджлис крымскотатарского народа, крымские татары, суды над политзаключенными, Ахтем Чийгоз

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