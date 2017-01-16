Глава Обуховской РГА получил четыре года за земельный дерибан Остринский и Белемец свою вину не признали.

Фото: runews.su

Бывшый председатель Обуховской райгосадминистрации Виктор Остринский и его первый заместитель Игнат Белемец приговорены к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на два года.

Такой приговор вынес Кагарлицкий районный суд Киевской области 4 января.

Суд признал их виновными в злоупотреблении служебным положением в 2008 году, когда чиновники способствовали незаконной передаче ряда земельных участков площадью 37 га частным лицам.

Речь идет о передаче в собственность 19 физическим лицам двух островов на Днепре вопреки запрету законодательства.

Кроме того, часть земли площадью 10 га, переданная в частную собственность, находилась в долгосрочной аренде ООО "Центр правовой поддержки предпринимательства "Бизнес и Право". Эти участки являются землями водного фонда и рекреационного назначения, передача которых в собственность запрещена вообще.

После изъятия земель фирма подала иск о взыскании материального ущерба с РГА, райуправления Госгеокадастра и Госказначейства, который был удовлетворен, в ее пользу было взыскано 1,36 млн грн из госбюджета.

К тому же Остринского признали виновными в незаконном выделении 12 гражданам 1,44 га государственной земли, находившейся в пользовании СТ "Барвинок" в с. Подгорцы и с. Романков, а также в изменении назначения участков с земель промышленности в земли сельскохозяйственного назначения и незаконной передачи в собственность 290 граждан 34,76 га на территории Красненского сельского совета Обуховского района.

Остринский и Белемец свою вину не признали.

Виктор Остринский возглавлял Обуховскую РГА в 2005-2010 гг, а также был близким соседом экс-президента Виктора Ющенко. Следователи подсчитали, что своими действиями экс-глава Обуховской РГА нанес ущерб государству в размере почти 440 тыс. грн. Виктор Остринский был взят под стражу 13 октября 2011 года.