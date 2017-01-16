МИД передал иск против России в Международный суд ООН
Иск касается финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Министерство иностранных дел Украины передало в Международный суд ООН в Гааге иск против Российской Федерации.
Об этом сообщила спикер МИДа Марьяна Беца в Twitter.
Иск касается нарушения Россией Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Право на нашей стороне", - написала она.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил МИДу передать иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
В начале 2017 года Международный трибунал ООН по морскому праву также начнет рассматривать иск Украины против РФ по факту нарушения ею обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву.