МИД передал иск против России в Международный суд ООН Иск касается финансирования терроризма и расовой дискриминации.

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Министерство иностранных дел Украины передало в Международный суд ООН в Гааге иск против Российской Федерации.

Об этом сообщила спикер МИДа Марьяна Беца в Twitter.

Иск касается нарушения Россией Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Право на нашей стороне", - написала она.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил МИДу передать иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

В начале 2017 года Международный трибунал ООН по морскому праву также начнет рассматривать иск Украины против РФ по факту нарушения ею обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву.