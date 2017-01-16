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НАБУ задержало шестерых подозреваемых в хищении 50 млн гривен, полученных за урожай

Двое подозреваемых арестованы.

НАБУ задержало шестерых подозреваемых в хищении 50 млн гривен, полученных за урожай
Фото: 112.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали шестерых человек, причастных к организации схемы, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 50 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Указанные лица (два руководителя госпредприятия (Кировоградская обл.), подчиненного Национальной академии аграрных наук, и четыре представителя коммерческих компаний), вступив в сговор, в 2015-2016 годах завладели урожаем госпредприятия и в дальнейшем легализовали похищенное", - говорится в сообщении.

Руководитель госпредприятия и представитель коммерческой компании уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 5 млн гривен залога, к другому был применен круглосуточный домашний арест.

Трем представителям коммерческих структур и еще одному руководителю упомянутой госкомпании, задействованным в коррупционной схеме, о подозрении сообщат в течение суток. НАБУ и САП будут настаивать на избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, при обыске в агрохолдинге СБУ изъяла $400 тыс. и слитки золота.

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Тэги: хищение, аграрии, Антикоррупционное бюро (НАБУ)

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