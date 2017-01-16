2017-й - год новой дипломатии и прагматичных маневров Украины, - политолог Грядущий год будет отражать новые реалии международной политики, уверен эксперт.

Фото: facebook/sergiy.taran

Председатель правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір", директор Международного института демократий Сергей Таран считает, что 2017-й год будет годом новой дипломатии, и Украина должна без посредников стать участником всех международных мероприятий, форумов, переговорных групп.

Год будет сверхсложным для Украины, поскольку будет отражать новые реалии международной политики. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook, передает "Главком".

«Во-первых, международные договоры и гарантии не работают. Они, в принципе, никогда не работали, если их не подпирали интересы государств, но сейчас из-за переформатирования мировой карты интересов их стоимость вообще мизерная. Во-вторых, ни на кого нельзя будет положиться. Поэтому Украина должна без посредников стать активным участником всех международных мероприятий, форумов, переговорных групп. Выбор прост – либо мы защищаем сами свои интересы, либо об этих интересах никто не слышит. В-третьих, на уровне риторики необходимо отказаться от дихотомии «зрада-перемога». Этот раздел вредит внутренней политике и убийственен для дипломатии. Можно допускать дискуссии на самые разные темы (новые форматы Минского процесса, «стена с оккупированными территориями», «план Пинчука», всеукраинский референдум (любые вопросы). Есть красная линия, которую нельзя переходить: европейский цивилизационный выбор и вопросы идентичности. Все остальные (временные рамки, сроки, партнеры, интересы, экономика) – предмет прагматических маневров», - считает Сергей Таран.

Кроме того, по словам эксперта, если что-то кажется неприемлемым для страны сейчас, позже от этого можно будет отказаться – так же, как Запад отказался от обязательств по Будапештскому меморандуму.

«В международной политике политика страны должна быть единой – вынесение внутренних политических дискуссий на международный уровень недопустимо. Не должно быть иллюзий – дипломатия не приносит мир, а лишь дает время на создание армии. И если армия создается, любые маневры дипломатии можно считать успешными», - пишет Сергей Таран.