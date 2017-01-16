Глава ОБСЕ посетит Украину 16-17 января Себастьян Курц встретится с главой МИДа Климкиным.

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Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц 16-17 января посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Отмечается, что Курц проведет встречу с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

"Во вторник, 17 января, состоится встреча двух министров, после чего запланирован подход к прессе", - говорится в сообщении.

Напомним, 3-4 января Курц посетил с рабочим визитом Донецкую область. По итогам визита он определил первоочередные цели по Украине, главной задачей из которых является установление режима прекращения огня в зоне АТО. Курц сообщил, что Австрия выделила жителям Донбасса 2 млн евро гумпомощи. Он также пообещал, что снова приедет в Украину в ближайшие недели.