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Банковая подтвердила, что Порошенко не пойдет на "украинский завтрак" в Давосе

Президент примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Банковая подтвердила, что Порошенко не пойдет на "украинский завтрак" в Давосе
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, но посещать традиционный "украинский завтрак" он не будет.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Фейсбуке.

"Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет обширная программа на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком он не будет", - написал Цеголко.

Напомним, Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января. Во время форума

Пинчук также проводит "украинский ланч", в ходе которого обсуждаются тенденции развития нашей страны.

Порошенко решил не посещать мероприятие (завтрак, - ред.) после

публикации в газете Wall Street Journal статьи Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией. "Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", - рассказал тогда источник LB.ua.

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Тэги: Давос, Виктор Пинчук, Петр Порошенко

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