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Санкции должны заставить Россию уважать международное право, - Порошенко

Президент поблагодарил США за продление ограничений в отношении РФ.

Санкции должны заставить Россию уважать международное право, - Порошенко
Фото: president.gov.ua

Санкции против России должны действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, включая Крым.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с вице президентом США Джозефом Байденом, сообщается на сайте президента.

Он также подчеркнул, что введение, а также продление ограничительных мер, является не основной целью, а способом заставить агрессора участвовать в переговорах и выполнять взятые на себя обязательства. "Санкции не являются самоцелью, но являются важным инструментом давления, влияния и мотивации для РФ быть за столом переговоров, имплементировать Минские договоренности, прекратить агрессию и оккупацию, и обеспечить территориальную целостность нашего государства в рамках международного права", - сказал Порошенко.

По его словам, "нынешняя агрессивная Россия - это приоритетная угроза и для США, и для Украины".

Байден, в свою очередь, подчеркнул, что США вместе с партнерами по ЕС и "большой семерке", стоят на позициях, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

"Никакие политические договоренности невозможны пока Россия продолжает насилие в Украине. Только после того как Россия и ее марионетки на востоке Украины выполнят свои обязательства и прекратят боевые действия, после того как они позволят Донбассу вернуться к мирной и безопасной жизни, Украина сможет выполнить свои политические обязательства", - сказал вице-президент США.

Он также добавил, что санкции, связанные с аннексией Крыма, должны оставаться в силе пока Россия контролирует полуостров.

Напомним, ранее президент США Барак Обама продлил антироссийские санкции еще на год.

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Тэги: Россия, санкции, Джозеф Байден, Петр Порошенко

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