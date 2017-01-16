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Трехсторонняя контактная группа начала заседание в Минске

Это первое заседание группы в 2017 году.

Трехсторонняя контактная группа начала заседание в Минске
Фото: twitter.com/BelarusMID

В Минске начала заседание Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала она.

Подробностей встречи и вопросы, которые будут обсуждаться, Олифер не сообщила.

Это первое заседание группы в 2017 году.

Напомним,  последнее в 2016 году заседание контактной группы состоялось 21 декабря. В ходе него стороны согласовали сроки введения режима прекращения огня на время новогодних праздников. Обсуждались также четыре новых участка разведения сил и техники в зоне АТО.

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Тэги: Леонид Кучма, переговоры в Минске

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