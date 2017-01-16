​В Минюсте приоткрыли информацию о 10 из 12 кандидатов на пост главного люстратора Информацию об Александре Татарченко и Сергее Нагорном почему-то не опубликовали.

Фото: Макс Требухов

Министр юстиции Павел Петренко сообщил образование и место работы 10 из 12 кандидатов на конкурс председателя люстрационного департамента при Министерстве юстиции, отметив, что законодательством «такой шаг» не предусмотрен.

Об этом говорится на странице Петренко в Facebook.

«Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг. Прозрачность всех процессов отбора - это наша принципиальная позиция, ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет. Также хочу отметить, что никаких "своих" кандидатов мы не имеем. Поэтому нам очень важно, чтобы журналисты и общественность провели серьезный анализ всех претендентов, а затем пришли на конкурс для того, чтобы обеспечить его максимальную прозрачность и публичность », - написал он.

С данными кандидатов можно ознакомиться в списке:

В этом списке нет двух кандидатов. О Татарченко Александре Вячеславовиче известно только, что он подавал заявку на должность прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А вся информация о Нагорном Сергее Сергеевиче сводится к тому, что он был кандидатом на должность в НАБУ.

Петренко добавил, что в случае если среди представленных кандидатов не будет достойной фигуры, будет проведен еще один конкурс.

Как отмечают работники департамента, сейчас там работает только один из четырех руководителей отдела. Поскольку и.о. главы департамента так и не была назначена Анна Калынчук, работа люстрационного департамента несколько заблокирована.

«В настоящее время в департаменте есть только один руководитель отдела. Всего их - 4. Это блокирует работу, потому что по всем вопросам нужно "бегать" до замминистра. Любая подпись. Бумага, ручка и т.д. И это не нормально! Департамент работает только учитывая высокую возможность самоорганизоваться и потому, что хоть меня и не назначили и.о., фактически я выполняю функции руководителя», - сказала Анна Калынчук в комментарии LB.ua.

Напомним, 22 ноября 2016 года Петренко заявил, что Министерство юстиции назначит исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук, вместо Татьяны Козаченко, которая накануне уволилась. Но назначение Калынчук не состоялось.