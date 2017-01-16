Порошенко: сегодня защита Украины - это защита ценностей свободного мира "Все, кто исповедует демократические ценности, являются врагами Кремля".

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден обсудили вопросы, касающиеся агрессии России против Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Украина осознает, что мы не единственный враг Москвы. Все, кто исповедует демократические ценности, являются врагами Кремля. И поэтому сегодня защита Украины является защитой ценностей свободного мира", - сказал Порошенко.

"В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, во время которой убиты 10 тыс. украинцев - гражданских и военных. Война эта продолжается и сегодня. Только за последние три дня наших военных продолжали обстреливать более 250 раз", - добавил президент.

Он также подчеркнул, что угрозы остаются, и Россия стремится избежать ответственности.

"Чтобы компенсировать военные неудачи, она пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядок. Она стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство", - сказал Порошенко.

По его словам, для эффективного противостояния российской агрессии Украина должна продолжать выполнять Минские договоренности и успешно реализовывать реформы внутри страны.

Напомним, в понедельник Байден прибыл в Украину с официальным визитом. Он призвал власти продолжать борьбу с коррупцией, сотрудничать с МВФ и проводить жесткие реформы.

Вице-президент США также признал, что Украина пока не может выполнить свои обязательства в политической части Минских договоренностей, которые предусматривают выборы в оккупированной части Донбасса и предоставление ей особого статуса.