Яценюк назвал Байдена "великим вице-президентом США" Лидер "Народного фронта" выразил благодарность госсекретарю США за поддержку Украины.

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В понедельник, 16 января, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в рамках его визита в Киев.

«Джозеф Робинетт Байден-младший относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен», - написал Арсений Яценюк в своем Facebook по завершении встречи.

Он подчеркнул, что Джозеф Байден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории: «Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков».

«И как великий политик Джозеф Байден всегда точно понимает пределы реальности, а затем силой своего видения, настойчивости и желания меняет эту реальность. Возможно, именно эта черта - умение понимать реалии, чтобы их менять - и является определяющей для успешного государственного деятеля и политика», - написал лидер «Народного фронта».

Украина всегда будет ценить помощь великого Вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетта Байдена-младшего, подчеркнул лидер «Народного фронта»: «Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний».

«Я всегда буду благодарен Тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать. Как всегда, был рад Тебя видеть», - написал Арсений Яценюк.