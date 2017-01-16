Пашинский попросил ГПУ опубликовать фрагменты видеодопроса очной ставки Народный депутат опубликовал обращение к генпрокурору в фейсбуке.

Фото: 24tv.ua

Народный депутат Сергей Пашинский обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой опубликовать фрагменты видеодопроса очной ставки его и второго фигуранта дела Вячеслава Химикуса.

"Я не сторонник разглашение тайны следствия. Следственная группа должна работать спокойно и не поддаваться давлению. Но учитывая истерию, которую раздувают проплаченные СМИ соратников Януковича, вынужден просить Генпрокурора о публикации фрагментов резонансного видеодопроса очной ставки, которая состоялась в минувшую пятницу", - написал в фейсбуке Пашинский, опубликовав обращение к Пашинскому.

"Обращаюсь к Вам в связи со значительным общественным резонансом по поводу инцидента, имевшего место 31.12.2016 года с моим участием на дороге в с.Хлепча и многочисленными ложными заявлениями стороны Химикуса В.Е., в частности о доказательстве моей вины в инциденте по результатам проведения одновременного допроса от 13.01.2017 года. Такие заявления являются популистскими, совершенными в нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса Украины, и, учитывая предоставленные подписки о неразглашении данных досудебного следствия, подпадают под уголовную ответственность по статье 387 Уголовного кодекса Украины.

С целью объективного освещения данного процесса, прошу обнародовать следующие фрагменты видеозаписи одновременного допроса от 13.01.2017, освещающие вопросы:

1. Был ли в руках Пашинского С.В. пистолет, когда он вышел из автомобиля (показания Химикуса В.Е.).

2. Что говорил Пашинский С.В. перед первым выстрелом (показания Химикуса В.Е.)

3. Приближался ли после первого выстрела Химикус В.Е. к Пашинскому С.В. с бутылкой в руке и нанес ли удар (показания Олийныка Я.).

4. Падал ли Пашинский С.В. после удара бутылкой по голове (показания Олийныка Я.)

5. Оставалась ли после удара по голове Пашинского С.В. в руках Химикуса горловина бутылки с зазубренными краями (показания Химикуса В.Е.)

6. На какое расстояние отбросило выстрелом Химикуса В.Е. от выстрела Пашинского С.В.

7. На каком расстоянии от микроавтобуса находился Химикус после ранения (обнародовать схему места осмотра происшествия и фотографии).

8. Менялись ли показания Пашинского С.В. в течение следствия, в том числе и те, которые он предоставил 13.01.2017 года.

Настаиваю на объективном и беспристрастном расследовании уголовного производства",

Источник: http://censor.net.ua/n423435