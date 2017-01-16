Байден посоветовал Украине бороться с коррупцией и сотрудничать с МВФ Вице-президент США признал невозможность выборов в "ДНР" и "ЛНР".

Фото: пресс-служба президента

Вице-президент США Джозеф Байден призвал Украину продолжать борьбу с коррупцией, сотрудничать с МВФ и проводить жесткие реформы.

Об этом он сказал на совместном с президентом Петром Порошенко брифинге.

"Я хочу призвать народ Украины: продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте в судебном порядке чиновников, которые растрачивают государственные средства для своего обогащения... Продолжайте работать с МВФ, чтобы внедрить жесткие реформы, которые обеспечат стойкость экономики", - сказал Байден.

При этом вице-президент США признал, что Украина пока не может выполнить свои обязательства в политической части минских договоренностей, которые предусматривают выборы в оккупированной части Донбасса и предоставление ей особого статуса.

"Политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того как Россия и ее посредники на Востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий и дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от страны выполнения своих политических обязательств", - отметил Байден.

Напомним, в понедельник вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Украину.

20 января пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Вице-президентом при нем станет Майк Пэнс.