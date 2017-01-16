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СБУ предотвратила отчуждение Госгеокадастром земель в Киевской области на ₴2 млрд

В помещениях облуправления ведомства прошли обыски.

СБУ предотвратила отчуждение Госгеокадастром земель в Киевской области на ₴2 млрд
Архив
Фото: dumskaya.net

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили отчуждения руководством Госгеокадастра Киевской области земель на почти два миллиарда гривен.

"Правоохранители установили, что чиновники через подставных лиц вывели из государственной собственности более восьмисот земельных участков общей площадью более 1600 гектаров в разных районах Киевской области. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земель составляет 1,9 миллиарда гривен", - сообщается на сайте спецслужбы.

Во время обысков в помещениях Госгеокадастра, у частных нотариусов и в офисах землеустроительных организаций сотрудники спецслужбы изъяли документацию и другие доказательства проведения земельных сделок.

По материалам СБУ судом наложен арест на восемьсот участков, незаконно отчужденных должностными лицами.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества).

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Тэги: СБУ, земля, Киевская область, Госгеокадастр (Госземагентство)

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