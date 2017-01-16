СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российским военным, воевавшим на Донбассе
После разразившегося скандала телеканал прекращает показ передачи.
Телеканал СТБ 15 января показал эпизод передачи "Битва экстрасенсов", участниками которого стали российские военнослужащие. Один из них заявил, что "служил" в Украине.
Одним из испытаний в этом эпизоде, который предстояло пройти экстрасенсам, был заброшенный дом, где шестеро российских военных устроили засады на разных этажах. Экстрасенсам нужно было пройти мимо них, спустившись с крыши на первый этаж и выйти во двор. Один из участников, мужчина-экстрасенс, сказал про одного из военных, что "он воевал, и совсем недавно". Когда ведущая уточнила у него - в Сирии служил военный, экстрасенс ответил: "Нет. Украина". Военный позже подтвердил на камеру, что "служил" в Украине, передает "Детектор Медиа".
Несколько секунд программы, в которой экстрасенс выясняет, где именно воевал россиянин, были вырезаны телеканалом СТБ.
"Битву экстрасенсов" производит телеканал ТНТ (Россия), СТБ лишь показывает ее в эфире.
После разразившегося скандала глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский в фейсбуке принес извинения за инцидент.
"В воскресенье 15 января мы показали программу Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ (Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и\или действующие военные. Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям. Мы приняли следующие решения: 1. Прекратить показ программы Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ. 2. Уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир", - отметил он.
Собственник СТБ - бизнесмен Виктор Пинчук.