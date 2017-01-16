СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российским военным, воевавшим на Донбассе После разразившегося скандала телеканал прекращает показ передачи.

Мужчина в камуфляже, заявивший, что он "служил" в Украине Фото: стоп-кадр с видео

Телеканал СТБ 15 января показал эпизод передачи "Битва экстрасенсов", участниками которого стали российские военнослужащие. Один из них заявил, что "служил" в Украине.

Одним из испытаний в этом эпизоде, который предстояло пройти экстрасенсам, был заброшенный дом, где шестеро российских военных устроили засады на разных этажах. Экстрасенсам нужно было пройти мимо них, спустившись с крыши на первый этаж и выйти во двор. Один из участников, мужчина-экстрасенс, сказал про одного из военных, что "он воевал, и совсем недавно". Когда ведущая уточнила у него - в Сирии служил военный, экстрасенс ответил: "Нет. Украина". Военный позже подтвердил на камеру, что "служил" в Украине, передает "Детектор Медиа".

Несколько секунд программы, в которой экстрасенс выясняет, где именно воевал россиянин, были вырезаны телеканалом СТБ.

"Битву экстрасенсов" производит телеканал ТНТ (Россия), СТБ лишь показывает ее в эфире.

После разразившегося скандала глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский в фейсбуке принес извинения за инцидент.

"В воскресенье 15 января мы показали программу Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ (Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и\или действующие военные. Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям. Мы приняли следующие решения: 1. Прекратить показ программы Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ. 2. Уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир", - отметил он.

Собственник СТБ - бизнесмен Виктор Пинчук.