Чемодан. Вокзал. Россия Таллинн— Маарду — Киев — Херсон — Симферополь Аннексия Крыма затруднила выезд в Европу для жителей полуострова. Но все же не сделала его невозможным даже для обладателей российских загранпаспортов. Олег Батурин Сергей Петренко

Фото: EPA/UPG

"Когда говорят о том, что крымчанам с российскими паспортами закрыта дорога в ЕС, мне хочется расхохотаться в ответ. Европейцы, конечно, расскажут то же самое. Но пускать все равно потихоньку будут", - делится Сергей, 28-летний уроженец Керчи, ныне живущий в Эстонии (имя изменено).

Незадолго до российской аннексии полуострова он женился на гражданке Эстонии и переехал в ее родной город Маарду. Здесь он устроился сварщиком в местный порт и еще по украинским документам оформил вид на жительство. При этом несколько раз в год он навещает родных, прилетая в Крым через Москву. Во время одной из таких поездок получил российский загранпаспорт.

"Недавно я пришёл в эстонское отделение полиции с этим паспортом и попросил исправить мое гражданство с украинского на российское. Моя просьба никого не удивила. Полицейские только спросили: "Вы сами из Крыма?" Услышав утвердительный ответ, они молча вписали мои данные с российского загранпаспорта", - продолжает Сергей.

«На санкции - плевать»

Из почти 16 тысяч жителей расположенного совсем рядом с эстонской столицей города Маарду более половины составляют выходцы из России и бывших стран СССР. В советские времена здесь работал крупный химический завод, а теперь десятки различных фирм и крупнейший эстонский грузовой порт Мууга. На работу сюда охотно приезжают и украинцы: большинство пассажиров автобусного рейса Киев — Таллинн, обслуживаемого маардусской транспортной компанией составляют трудовые мигранты. В самом городке приезжему занять себя особо нечем.

Фото: egorov.livejournal.com

"Местные обычно едут отдыхать в Таллинн. Здесь же есть несколько кафе, но туда мало кто ходит. А в одном из них приезжему я бы не рекомендовал появляться. Впрочем, сама жизнь здесь не из лёгких. После работы на развлечения особо не тянет", - объясняет Сергей.

О нынешней жизни в Крыму он рассказывает не без удовольствия и сразу же признается, что рад тому, что туда пришла Россия.

"Мои родители там хоть жить нормально стали, - делится он. - Единственно, что напрягает: если при Украине предприниматели и бухгалтеры обязаны были заполнить пять бумажек, то теперь — 25. Бумажной волокиты стало значительно больше. Но в целом все рады тому, что произошло. К тому же, начали строить шикарную трассу до Симферополя. Когда ее откроют, добираться в Керчь из аэропорта станет еще удобнее и быстрее".

В то же время возвращаться в родной Крым мужчина не планирует и признаётся, что подумывает об открытии своего бизнеса: "А ещё хорошо было бы устроиться сварщиком в Норвегию. Говорят, проработав там хотя бы 5 лет, потом можно претендовать на высокую норвежскую пенсию".

По словам Сергея, в Эстонии он знает немало людей, которые летают в Крым через Москву и официально закрытый аэропорт Симферополя. Говорит, что есть среди них и граждане Эстонии.

"На санкции, которыми им угрожают, всем плевать. Как плевать еврочиновникам на введенные запреты на выдачу шенгенских виз в российские загранпаспорта крымчан", - утверждает он.

Фото: tripsmile.ru Аэропорт Симферополя

Визы крымчанам влетают в копеечку

Добиться однозначного ответа на вопрос: можно или нельзя крымчанину получить шенгенскую визу в паспорт с двуглавым орлом, нам не удалось и на самом оккупированном полуострове. Один из соавторов этой статьи в конце декабря смог посетить Симферополь и пообщаться на эту тему с местными жителями.

- Визы нам не дают и в ближайшее время выдавать их не собираются, - считает 62-летний врач Виктор. - Но, по крайней мере, в моём окружении это мало кого волнует. Например, мои друзья в прошлом году ездили отдыхать на Байкал. Впечатлений у них — море. Зачем нам заграница, если и в России столько всего есть?

- Я давно мечтаю побывать в Европе, - признаётся пенсионерка из Симферополя Валентина. - Друзья мне рассказали, что можно без проблем получить шенгенскую визу, обратившись в консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Говорят, там выдают их вообще без проблем, а уже после Финляндии можно ехать дальше куда пожелаешь. Но сама я ехать в Питер за визой пока не решилась. Впрочем, Россия сама виновата, что ее гражданам визы в Европу дают неохотно. Потому что многим европейцам россияне раньше массово отказывали в своих визах, вот и пошла цепная реакция.

О сложностях с получением шенгенских виз для крымчан с паспортами государства-оккупанта много раз писали и российские СМИ. Однако и здесь оказались исключения из правил. И российские, и украинские издания сообщали о том, что московские визовые центры Италии, Греции, Нидерландов, Португалии, Испании и Чехии все-таки выдавали визы для крымчан. Подобные центры сумели найти лазейки, чтобы обойти запрет. Правда, стоимость оформления визы при этом влетает жителям полуострова в немалую копеечку. Фирмы-посредники называют цены: к примеру, шенгенская виза в чистый российский загранпаспорт, полученная через консульство Греции будет стоить 2500 евро, а через итальянское — 1000 евро.

Фото страницы одного из таких сайтов-посредников

- 50-70% посольств, которые находятся в России без проблем ставят визы для крымчан в российские загранпаспорта. При этом, если сделать визу через посольство Франции в РФ для крымчанина не составит особого труда, то консульство Греции в Краснодаре принимать документы отказывается, ссылаясь на непонятный статус полуострова: он вроде как уже российский, но в то же время еще и украинский, но оккупированный, - объясняют в симферопольском визовом центре.

Здесь же рекламируют услугу «100%-ной гарантии шенгена для крымчан». Цены на нее — кусаются: стоимость оформления визы через итальянское консульство стартует с 700 евро. При этом в данном центре клиенту лишь помогут оформить необходимые документы, отправят их «на проверку» в необходимые консульства, после чего заявителю придётся ехать в Москву и самостоятельно подавать пакет документов в представительстве той или иной страны.

А вот оформление визы для крымчан с украинскими документами и с их личной подачей в Киеве будет стоить значительно дешевле. Так, литовский шенген с учетом стоимости услуг «симферопольского визового центра» обойдётся в 250 евро и выше. За мультивизу в загранпаспорта «с хорошей визовой историей» посредники просят от 450 евро (Франция, Венгрия, Нидерланды) и от 500 евро (Германия, Испания, Чехия).

Описывая, на что готовы пойти жители Крыма ради вожделенной шенгенской визы, российские СМИ приводят и другие способы. К примеру, некоторые жители полуострова «теряют» паспорт со своей пропиской и делают временную регистрацию на материковой России. Что же касается получения виз напрямую в консульствах, то крымчан в большинстве случаев отправят для этого в Украину. Лишь некоторые консульские учреждения на территории России для жителей Крыма готовы сделать исключение. Но для этого все равно понадобятся украинский загранпаспорт. Так, по сообщению издания Travel.ru, для получения визы в Норвегию они могут обращаться исключительно как граждане Украины и иметь на руках временную регистрацию в России, действительную в течение трех месяцев по возвращению из Норвегии. А в консульстве Австрии в Москве принимают документы от крымчан, получивших российское гражданство, однако виза при этом ставится исключительно в их украинский загранпаспорт.

В любом случае оккупация Крыма всерьез усложнила процедуру оформления виз и поездки жителей полуострова за границу. Однако это расстроило далеко не всех. Как видим, некоторые крымские туристы с удовольствием начали осваивать открывшиеся им российские просторы. Такой вот «чемодан, вокзал, Россия» наяву.

Фото: kafanews.com

Куда смотрит МИД

Какое количество загранпаспортов на момент захвата полуострова «зелёными человечками» было на руках у крымчан, сейчас точно сказать не могут даже в Государственной миграционной службе Украины. Как пояснил директор департамента организационного обеспечения ГМС Сергей Донский, связано это с тем, что сбор статистических данных в миграционной службе был введён лишь с 1 августа 2012 года.

- С августа по декабрь 2012 года в Севастополе было выдано 25566 паспортов граждан Украины для выезда за границу, в 2013 году — 57069, а с 1 января по 28 февраля 2014 года — 12683, - комментирует Сергей Донский. - С марта 2014 года по ноябрь 2016-го лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории (АР Крым) было выдано 9220 паспортов гражданина Украины, 573 паспорта гражданина Украины в виде ID- карты и 52910 паспортов граждан Украины для выезда за границу. Чаще всего для оформления загранпаспорта жители Крыма обращаются в управления ГМС в Херсонской области, в Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Киевской и Львовской областях.

В свою очередь в Консульской службе Республики Эстония в Киеве, куда мы обратились за комментариями по поводу рассказанного живущим в Маарду крымчанином Сергеем заверили, что их государство следует политике Евросоюза в отношении непризнания аннексии Крыма со стороны Российской Федерации.

«Эстония не признаёт и не принимает паспорта и другие официальные документы, выданные российской властью в Крыму после 18 марта 2014 года, - отмечается в ответе консульской службы на наш информационный запрос. - Эстонское Посольство не ставит визы в такие паспорта жителей Крыма. На основании таких документов также невозможно ходатайствовать о получении разрешения на проживание или паспорта гражданина Эстонской Республики».

Фото: alauinform.com

Прокомментировать изложенные выше факты мы попросили также Министерство иностранных дел Украины.

- Сразу после аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя МИДом Украины был принят полный комплекс мер по недопущению признания иностранными государствами паспортных документов, выданных гражданам Украины — жителям Крыма и Севастополя нелегитимными органами на территории украинского полуострова, проведена работа по идентификации таких паспортов, - комментирует начальник управления генерального секретариата МИД Украины Анатолий Диденко. - Украинская сторона придерживается позиции, что паспортные документы Российской Федерации, выданные после 18 марта 2014 года гражданам Украины, зарегистрированным в АР Крым и г. Севастополь не должны признаваться такими, что дают право на оформление виз и въезда в иностранные государства.

Всем иностранным дипломатическим представительствам, аккредитованным в Украине, МИДом неоднократно направлялись вербальные ноты с доведением указанной позиции Украины и разъяснениями требований законодательства. С полномочными представителями посольств ключевых стран-членов ЕС проводились личные встречи. Заграничным дипломатическим учреждениям Украины поручено проводить постоянную работу с уполномоченными органами в странах пребывания/ответственности по непризнанию паспортных документов и других документов, выданных незаконными органами временно оккупированной территории АР Крым, по воздержанию от выдачи виз и разрешений на проживание жителям Крыма, которые предъявляют паспорта гражданина РФ для выезда за границу, выданные после 18 марта 2014 года.

В результате принятых МИДом мер 10 июня 2016 года Европейской Комиссией и Европейской службой внешней деятельности утверждены единые обобщенные рекомендации государствам-членам о непризнании российских загранпаспортов, выданных гражданам Украины после 18 марта 2014 года, зарегистрированным в АР Крым и Севастополе. Упомянутый документ содержит соответствующие директивы консулам государств-членов ЕС, критерии идентификации таких паспортов, а также дополнительные методы определения гражданства заявителя при обработке ходатайства об оформлении Шенгенских виз. Кроме того, соответствующие директивы предоставлены приграничным службам стран-членов ЕС, - отмечает Анатолий Диденко.

По его словам, в МИД Украины не поступали конкретные достоверные факты об оформлении жителями АР Крым и г. Севастополь шенгенских виз в загранпаспорта, выданные незаконными органами РФ.

«В то же время в связи с появлением в СМИ такой информации МИД немедленно приняло меры реагирования, а также обращалось в дипломатические представительства стран ЕС для усиления контроля по выдаче виз упомянутой категории граждан. Стоит также отметить, что для обращения к уполномоченным органам иностранных государств о проведении надлежащей проверки фактов выдачи виз и возможной отмены уже принятых решений необходимо предоставить в МИД документы, дающие возможность идентифицировать тех, кому выданы визы в паспортные документы, выданные незаконными органами РФ. До сих пор такие материалы в МИД Украины не поступали», - констатирует он.

Фото: sharij.net

Нарушители на границе

Что же касается выявления граждан иностранных государств, незаконно посещающих оккупированный Крым, то в основном это удается делать при помощи отметок в паспортах (и других документах), а также целевого интервьюированная.

А что не позволяет выявить все подобные факты? По мнению специалистов структурных подразделений Азово-Черноморского регионального управления, мешает отсутствие нормального правового урегулирования порядка пересечения оккупированных территорий гражданами всех категорий (иностранцев, резидентов Украины и резидентов Крыма или оккупированной части Луганской и Донецкой областей). Сюда входит и отсутствие определения необходимости наличия только одного гражданства: в Украине не признается двойное гражданство, но при этом нигде не отмечено, что оно запрещено, из-за чего отсутствует механизм наказания при его выявлении.

Въезд и выезд через закрытые для пересечения государственные пункты пропуска в Керчи или Симферополе является одним из основных видов правонарушений, выявляемых на административной границе между АР Крым и Херсонской областью.

Среди остальных представители Государственной пограничной службы Украины называют: перемещение продовольственных групп товаров с нарушением таможенных правил (иногда с использованием специально оборудованных мест в транспортных средствах), проблемы с документами, удостоверяющими личность и подделка документов.

Что касается тех, кто посещает оккупированный Крым, то в большинстве случаев причиной своего визита она называют отдых (в сезон — до 80%, не в сезон - 5-10%), рабочие поездки, а также посещение родных и друзей. А на материковую Украину крымчане едут преимущественно для оформления документов, приобретения продуктов и посещения родственников.

Как въехать в Крым украинцу

В Госпогранслужбе напоминают, что правила въезда на временно оккупированную территорию Крыма для граждан Украины были установлены в июне 2015 года постановлением Кабинета министров Украины №367. Основанием для въезда на полуостров для совершеннолетних является: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, временное удостоверение гражданина Украины, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину, детский проездной.

Для поездки в Крым с несовершеннолетними, не достигшими 16 лет, на админгранице необходимо предъявить на него отдельный детский загранпаспорт либо загранпаспорт одного из родителей - при условии, что ребенок был в него вписан не позднее 1 апреля 2015 года. При этом в случае поездки ребенка с одним из родителей необходимо иметь на руках нотариально оформленное разрешение на выезд от второго родителя. Для того, чтобы с ребенком выехать из Крыма на материковую Украину, последнему также понадобится детский загранпаспорт.

Фото: panoramio.com

Как въехать в Крым иностранцу

Гражданам иностранных государств для посещения Крыма необходимо получить специальное разрешение (одноразовое или многоразовое) в территориальном органе Государственной миграционной службы Украины по месту прибытия на территорию Украины - например, в аэропорту "Борисполь". Без этого разрешения указанным лицам во въезде на полуостров будет отказано.

Основными критериями для получения специального разрешения являются: проживание на территории АР Крым близких родственников или членов семьи иностранца, что подтверждается необходимыми документами, выданными уполномоченными органами Украины; нахождение на территории Крыма мест погребения близких родственников или членов семьи; смерть близких родственников или членов семьи иностранца, проживавших в Крыму; наличие документов на право собственности на недвижимость на территории полуострова.

Для получения такого разрешения понадобятся: заявление, паспорт, документы, подтверждающие законность нахождения на территории Украины и цель поездки в АР Крым, а также подтверждающие наличие необходимых финансов на период пребывания в Украине, три фотографии размерами 3,5 х 4,5 см. Время рассмотрения заявления на получение специального разрешения — не более пяти рабочих дней, после чего граждане иностранных государств могут въехать в Крым через любой из трёх действующих контрольных пункта въезда/выезда — Чонгар, Каланчак или Чаплынка.

При этом, как подчеркивают в Госпогранслужбе, наличие специального разрешения, как и всех необходимых подтверждающих документов не является гарантией пропуска на территорию Крыма. Поскольку окончательное решение на въезд на временно оккупированную территорию принимается их сотрудниками «на основании руководящих документов и законов Украины».