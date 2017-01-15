Руководство Нацгвардии ответило на обвинения нардепа Билецкого НГУ просит военную прокуратуру и СБУ проверить изложенные факты.

Фото: http://vv.gov.ua/

Национальная гвардия ответила на обвинения народного депутата Андрея Билецкого, который обвинил руководство НГУ в коррупции и сепаратизме.

Об этом сообщается на сайте НГУ.

Отмечается, что Нацгвардия обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой проверить изложенные факты.

"Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность.

Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь. Информируем, что с начала 2017 года в Главное управление НГУ не поступало никаких документов от народного депутата Билецкого по поводу информации, указанной в его публичном заявлении", - отмечается в сообщении.

Фото: ngu.gov.ua

Напомним, ранее нардеп Билецкий, куратор полка Национальной гвардии "Азов", заявил о коррупции в Нацгвардии, а ее руководство назвал "угрозой обороноспособности Украины".

В своем заявлении Билецкий назвал имена чиновников, которых он считает сепаратистами - это командир центрального оперативно-территориального объединения НГУ полковник Александр Голяков; замкомандира воинской части 3057 полковник Юрий Колмик; его заместитель майор Юрий Задерин.

Билецкий также заявил, что знает офицеров, которые ездят на оккупированную территорию и свободно возвращаются оттуда.