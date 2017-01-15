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Украина открыла десятое почетное консульство в Польше

Диппредставительство находится в городе Лодзь.

Министерство иностранных дел Украины открыло почетное консульство в польском городе Лодзь.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа в микроблоге Twitter.

"Расширяем возможности консульской защиты прав украинцев в Польше: 14 января в городе Лодзь открыто почетное консульство Украины", - говорится в сообщении.

Польское издание wiadomosci пишет, что почетным консулом Украины в Лодзе стал поляк украинского происхождения Богдан Генрик Высоцкий.

Это уже десятое почетное консульство Украины в Польше. Они есть также в Быдгоще, Тарнуве, Вроцлаве, Зелёна-Гуре, Перемышле, Познани, Жешуве, Хелме, Щецине.

Напомним, ранее Украина открыла почетное консульство в Мьянмне.

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Тэги: Польша, Украина, консульство, МИД

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