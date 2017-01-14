Подозреваемый в получении $10 тыс. взятки судья Хозсуда Киева арестован с залогом ₴293 тыс.
Правоохранители задержали Любомира Головатюка 12 января.
Печерский районный суд Киева арестовал судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тыс. долларов, и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.
Соответствующее решение суд вынес в субботу, 14 января.
Судья Вита Бортницкая частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 293 тыс. гривен.
Как сообщалось, 12 января правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева при получении взятки в размере 10 тыс. долларов. Прокуратура заявила, что судья мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16 тыс. долларов.