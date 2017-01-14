Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
ГлавнаяПолитика

Подозреваемый в получении $10 тыс. взятки судья Хозсуда Киева арестован с залогом ₴293 тыс.

Правоохранители задержали Любомира Головатюка 12 января.

Подозреваемый в получении $10 тыс. взятки судья Хозсуда Киева арестован с залогом ₴293 тыс.
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Печерский районный суд Киева арестовал судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тыс. долларов, и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.

Соответствующее решение суд вынес в субботу, 14 января.

Судья Вита Бортницкая частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 293 тыс. гривен.

Как сообщалось, 12 января правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева при получении взятки в размере 10 тыс. долларов. Прокуратура заявила, что судья мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16 тыс. долларов.

Новости по теме:

Источник: "Українські новини"
Тэги: судьи, взяточничество, залог, аресты

Читайте в разделе