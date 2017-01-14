Билецкий обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме и коррупции "Действует система договоренностей с врагом. И эта ситуация известна высшему руководству НГУ".

Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады, куратор полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий счел руководство НГУ угрозой обороноспособности Украины.

"Ситуация совершенно не нормальная для третьего года войны - на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция. Руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашей страны", - говорится в заявлении Билецкого.

Депутат утверждает, что руководство НГУ покрывает офицеров-сепаратистов.

В заявлении названы несколько имен, которых Билецкий считает сепаратистами. Это командир центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии полковник Александр Голяков; замкомандира воинской части 3057 полковник Юрий Колмик; его заместитель майор Юрий Задерин.

Билецкий заявил, что знает офицеров Нацгвардии, которые ездят на оккупированную территорию и свободно возвращаются оттуда. "Действует система договоренностей с врагом. И эта ситуация известна высшему руководству Национальной гвардии", - считает депутат.

Также Билецкий вскоре обещает предоставить доказательства того, что в Нацгвардии "воруют каждую третью гривну".

Он требует от президента Петра Порошенко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Василия Грицака навести порядок в Нацгвардии.

Напомним, должность командующего Нацгвардией занимает Юрий Аллеров.