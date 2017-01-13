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Пашинский изменил показания на допросе, - адвокат Химикуса

Адвокат Пашинского заявил, что это не изменение показаний, а уточнение.

Пашинский изменил показания на допросе, - адвокат Химикуса

Марина Паринова, адвокат раненного народным депутатом Сергеем Пашинским Вячеслава Химикуса, заявила об изменении депутатом показаний в суде перекрестного допроса фигурантов дела.

Об этом сообщает 112 Украина.

"Пашинский озвучил версию, что он упал, затем встал и выстрелил из положения стоя. Водитель автобуса подтвердил, что увидел человека после криков "стоять-лежать". Мы, скорее всего, будем просить зафиксировать показания господина Олийныка в суде, поскольку переживаем за его безопасность", - заявила Паринова.

Однако адвокат Пашинского заявил, что это не изменение показаний, а уточнение. Сам Пашинский не вышел к прессе, адвокат объяснил это усталостью и рабочей занятостью.

Во время допроса жена Пашинского, ссылалась на статью 63 Конституции, отказалась отвечать на вопросы адвокатов Химикуса.

Кроме того, прокуратура Киевской области отказалась признавать Вячеслава Химикуса пострадавшим.

Адвокат добавила, что Химикус подал ходатайство о предоставлении ему охраны, но оно до сих пор не рассмотрено.

Напомним, накануне Нового года Пашинский попал в драку, которая завершилась тем, что он прострелил ногу напавшему на него 38-летнему местному жителю Вячеславу Химикусу. Депутат заявил, что этот человек первым напал на него, ударив бутылкой по голове.

Мужчина, в которого стрелял Пашинский, рассказал свою версию произошедшего. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала в ногу.

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Тэги: стрельба, Сергей Пашинский

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