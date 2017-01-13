В вопросе принадлежности Крыма компромиссов быть не может, - Пинчук Оккупация - временная, уверен бизнесмен.

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Украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук опубликовал программную статью, в которой заявил, что не ставит под вопрос украинский статус Крыма и отвергает обвинения в якобы готовности "отдать" полуостров, выдвинутые ему после публикации его статьи в газете The Wall Street Journal.

Статью Виктора Пинчука «Без названия» сегодня опубликовало издание «Украинская правда»

Как отметил бизнесмен, этот текст стал ответом на дискуссию вокруг его недавней авторской колонки в американском издании Wall Street Journal. «Не отказываюсь от своих тезисов, хочу только пояснить их. В том числе и потому, что в обсуждении мне приписывают то, чего я не говорил», - уточнил бизнесмен.

Пинчук заявляет, что вопрос возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию должен рассматриваться отдельно от прекращения войны на Донбассе. "Украина страдает от войны. Крым и Донбасс оккупированы. Но это разные части одной огромной проблемы – и решение одной не должно мешать решить другую", - подчеркивает бизнесмен.

«При том, что мы остаемся на своей позиции, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен , он не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе», - добавляет Пинчук, возвращаясь к тезисам своей нашумевшей колонки в Wall Street Journal .

"Меня даже обвиняли в готовности отдать Крым и отказаться от принципа территориальной целостности страны. Это ложь… Я ни на миг не ставлю под вопрос украинский статус полуострова", - написал В. Пинчук.

"На Донбассе по-прежнему льется кровь. И это нужно остановить. Здесь мы должны пойти на компромисс. Однако в базовом вопросе, в вопросе принадлежности Крыма – компромиссов быть не может. Крым – украинский. Аннексия – незаконна. Оккупация – временная", - отмечает Виктор Пинчук.

Касательно развития ситуации на Донбассе, Пинчук отметил, что абсолютным приоритетом для него является ее мирное разрешение, а его пути "нужно обсуждать всенародно, открыто и честно".