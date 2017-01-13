В ЕС подготовили видеоинструкцию по распознанию кремлевских "троллей" Пользователям предлагают сделать четыре действия.

Фото: 4everfoto.blogspot.com

Представительство Европейского союза в Украине опубликовало видеоинструкцию по распознанию прокремлевских провокаторов в социальных сетях и на популярных форумах.

Видео размещено на странице представительства ЕС в Фейсбуке.

Пользователям предлагают сделать четыре действия. Первым из них является идентификация "тролля". Отмечается, что провокаторы "пишут комментарии длиннее четырех срок, ставят комментарии, не касающиеся контекста изначального сообщения, ведут себя агрессивно и враждебно, а также делают ошибки в тексте".

После идентификации, "троллей" предлагается изучить, отметить, а затем - игнорировать.

Напомним, осенью "фабрику троллей" в Петербурге забросали "коктейлями Молотова".