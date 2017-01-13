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МВД обнародовало список претендентов на должность главы Нацполиции

Конкурс пройдет в период с 18 января по 15 февраля.

МВД обнародовало список претендентов на должность главы Нацполиции
Фото: Сергей Нужненко

Министерство внутренних дел обнародовало список из 64 претендентов на должность главы Национальной полиции.

Среди них: и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник угрозыска Сергей Князев, начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, начальник Одесского управления полиции Дмитрий Головин, Донецкого - Вячеслав Аброськин, Черниговского - Эдуард Алехин, Черновицкого - Сергей Пилигрим, Житомирского - Вячеслав Печененко.

Пресс-служба МВД отмечает, что отбор претендентов проводится временной консультативной комиссией, в состав которой вошли независимый эксперт в области права Микаэл Люнгбо, старший советник по правоохранительных вопросах офиса программы ICITAP Джон Монтанио, консультант программы помощи правительства Канады в подготовке кадров полиции Джозеф МакАллистер, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, эксперт фонда "Возрождение" Роман Романов, журналист Виталий Портников.

Первый из пяти этапов конкурса начинается 18 января. Финальный список из трех претендентов должен быть на руках у министра Арсена Авакова не позже 15 февраля.

Полный список претендентов:

Напомним, предыдущий руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя Национальной полиции ее первому заместителю Вадиму Трояну.

Аваков назвал отставку Деканоидзе плановой. По словам министра, она должна была отработать год.

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Тэги: МВД, Национальная полиция

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